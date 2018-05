Roma e Luca Toni confirmam que estão perto de acordo

"Estamos acertando os últimos detalhes. É claro que, até a assinatura do contrato, não se pode dizer que o negócio está certo. Mas no caso de Toni podemos dizer que está praticamente acertado", disse Gianpaolo Montali, gerente de recursos humanos da Roma, ao diário italiano La Gazzetta dello Sport.

Em entrevista a outro diário esportivo do país, o Corriere dello Sport, Toni confirmou que o clube é o único com o qual negocia. "Quero estar em um clube no qual possa mostrar o tipo de jogador que sou. Só quero jogar e fazer isso na Roma", afirmou.

Toni, de 32 anos, ganhou notoriedade por seu desempenho na Fiorentina, clube que defendeu entre 2005 e 2007. Neste período, ele ganhou uma vaga na seleção da Itália e participou da conquista da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. No Bayern, depois de um bom início, ele passou a ter problemas com contusões e desentendimentos com o treinador holandês Louis van Gaal.