Roma e Milan buscam objetivos diferentes As equipes de Roma e Milan se enfrentam neste sábado em um dos jogos antecipados da 30ª rodada do Campeonato Italiano. Os romanos estão em 8º lugar, com 39 pontos, e jogam suas últimas fichas na tentativa de garantir lugar para a próxima Copa da Uefa. Os milaneses, com 52, estão em 3º, e ainda tentam garantir presença na fase inicial da Liga dos Campeões de 2003-04. O clássico também é uma prévia dos dois duelos que ambos devem fazer, nas próximas semanas, pela decisão da Copa Itália deste ano. O outro jogo deste sábado será entre Atalanta (29 pontos) e Torino (lanterna, com 19 e virtualmente rebaixado).