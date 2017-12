Roma e Milan empatam e ficam mais distantes da ponta do Italiano

Roma e Milan empataram em 1 a 1 no clássico disputado neste sábado, no Estádio Olímpico de Roma, pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado é ruim para as duas equipes. Os anfitriões perderam a oportunidade de encostar no líder e continuam em quinto lugar, com 34 pontos, a cinco de distância da Inter de Milão, a primeira colocada. O Milan é o sexto, com 29.

As equipes fizeram uma partida equilibrada. Logo aos cinco minutos, a Roma abriu o marcador com Rudiger, que aproveitou cruzamento de Pjanic e desviou para as redes de perna esquerda. O empate do Milan veio no segundo tempo. Aos quatro, Honda recebeu na direita e cruzou para Juraj Kucka fazer de cabeça.

Cada um dos times ainda teve oportunidade de ampliar o marcador, mas esbarraram no travessão. Primeiro, ainda na etapa inicial, Pjanic cobrou escanteio, Rudiger desviou de cabeça e o goleiro Donnarumma espalmou para o travessão. Na etapa final, Bacca driblou Rudiger e carimbou o travessão.

A partida ainda conto com uma marca histórica. Francesco Totti entrou no segundo tempo na Roma e tornou-se o terceiro jogador com mais jogos no Italiano. Ao lado do ex-goleiro Gianluca Pagliuca, ele entrou em campo por 592 vezes. Totti está atrás apenas de Paolo Maldini (647) e Javier Zanetti (615).

A Roma volta a campo no dia 17, quando receberá o Verona pelo Campeonato Italiano. O Milan receberá o Carpi no Estádio San Siro, pela Copa da Itália, na quarta-feira.