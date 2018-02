Roma e Milan empatam por 1 a 1 pelo Campeonato Italiano Pela abertura da 29.ª rodada do Campeonato Italiano, a Roma empatou em casa, neste sábado, com o Milan por 1 a 1. Com o resultado, os anfitriões permanecem tranqüilos na segunda posição do campeonato com 59 pontos, enquanto os visitantes somam 44 e estão em 5.º, ameaçados pelo Empoli, que tem 42 e joga amanhã em casa contra o Ascoli. Os donos da casa abriram o placar logo aos cinco minutos da partida. Me cobrança de escanteio ensaiada, o zagueiro Mexes recebeu a bola na entrada da área e soltou uma bomba indefensável, sem chances para o goleiro Dida. Com a vantagem no placar a Roma cresceu na partida e começou a pressionar bastante o Milan, que não esboçava reação. O time da capital chegava ao gol da equipe rubro-negra, mas não criava oportunidades reais de gol e a partida foi para o intervalo com 1 a 0 para a Roma. Os times voltaram para o segundo tempo com disposição e criaram boas oportunidades. Ronaldo, que estava sumido em campo, apareceu e fez boas jogadas. Em uma delas sofreu a falta que originou o gol de empate. Aos 15 minutos, o atacante brasileiro foi empurrado por Casseti próximo a lateral da grande área. Na cobrança, Pirlo cruzou e Gilardino acertou bela cabeçada, empatando a partida. As equipes continuaram jogando no ataque e a Roma voltou a pressionar o Milan. Totti e Mancini infernizaram a defesa do time de Milão, mas não conseguiram deixar os anfitriões na frente do placar novamente. Para piorar, quase levaram a virada com uma excelente jogada de Kaká, que puxou um contra-ataque rápido e deixou Gilardino na cara do gol, mas o italiano chutou para fora. No outro jogo deste sábado a Reggina perdeu em casa para o Siena por 1 a 0 e segue na 17.ª colocação com 25 pontos. Os visitantes somam agora 30 pontos e estão na 13.ª posição.