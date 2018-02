Roma e Milan fazem clássico da 30.ª rodada na Itália Roma e Milan se enfrentam neste sábado, na principal atração da 30.ª rodada do Campeonato Italiano, em partida direta na luta pelas vagas à Liga dos Campeões. O jogo, que pode ser até repetido na semifinal da Liga dos Campeões desta temporada, também vale uma vaga na próxima competição européia. A Roma é a segunda colocada, com 58 pontos, e praticamente garantiu presença, enquanto o Milan, quinto com 43, ainda sonha em ser um dos classificados. As duas equipes devem encarar a partida como um bom teste para os confrontos pelas quartas da Liga, na semana que vem. A Roma recebe o Manchester United, enquanto o Milan encara o Bayern de Munique em casa. Mesmo assim, a Roma deverá poupar alguns jogadores por estar em melhor situação, nove pontos à frente da terceira colocada Lazio. O Milan, por outro lado, joga tudo nesta partida. É o quinto colocado, a quatro pontos de um Palermo em queda livre e que atualmente ocupa a desejada quarta colocação (última de acesso à fase preliminar da Liga dos Campeões). O time não pode deixar o Estádio Olímpico da capital italiana sem fazer pelo menos um ponto. Para o atacante brasileiro Ronaldo, do Milan, será a volta a um palco que lhe traz más lembranças. Foi lá que o jogador teve sua segunda contusão séria no joelho e perdeu um título italiano na última rodada - em ambos os casos enfrentando a Lazio. A líder Inter de Milão, que joga no domingo sabendo o resultado da partida em Roma, tem missão mais tranqüila: recebe um Parma na penúltima colocação e não pensa mais na Liga dos Campeões, pois está eliminado. É provável que a Inter conquiste outra vitória e aumente ainda mais sua vantagem - tem 76 pontos, contra 58 da Roma. O Parma também tentará dar tudo de si, pois a derrota pode deixar o time muito mais longe da salvação. Já o Palermo, que não vem jogando bem há algum tempo, visita um Torino em ascensão. As duas equipes precisam dos pontos para se recuperar na tabela. A Lazio, terceira colocada com dois pontos de vantagem sobre o Palermo e a nove de distância da Roma, joga no domingo em Udine, contra a Udinese. A equipe da capital italiana chega com uma seqüência de seis vitórias consecutivas. Na luta para não cair, os jogos Reggina x Siena (sábado) e Cagliari x Messina (domingo) terão muita importância. O lanterna Ascoli visita a revelação Empoli, que quer se manter na zona de classificação à Copa da Uefa. Já o Chievo Verona, que não cairia se o campeonato acabasse hoje, não quer perder pontos recebendo a Sampdoria, que não joga mais nada na temporada. Completam a rodada os jogos Atalanta x Fiorentina e Livorno x Catania. O time de Florença segue sonhando com a Liga dos Campeões, apesar de estar a dez pontos dela, enquanto o Livorno, que estréia novo técnico, quer pontuar para não ficar no sufoco.