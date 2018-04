Roma é multada por cânticos racistas de torcedores A Roma foi multada nesta segunda-feira em 50 mil euros (aproximadamente R$ 130 mil) pelos organizadores do Campeonato Italiano em razão dos cânticos racistas proferidos por torcedores do clube a jogadores do Milan durante a partida do último domingo, em Milão, válida pela penúltima rodada do torneio nacional, que terminou empatada por 0 a 0.