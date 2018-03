Roma e Napoli impedidos de jogar A Federação Italiana de Futebol não aceitou a inscrição de Roma e Napoli nos campeonatos da Primeira e Segunda Divisões, respectivamente. Os dois clubes tiveram pedido recusado porque têm dívidas acima do limite tolerado pela legislação esportiva do país. A Roma terminou a temporada 2002-03 com déficit de US$ 100 milhões. A suspensão será revogada se os dirigentes apresentarem garantias bancárias.