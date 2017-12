Roma e Napoli vencem e pressionam Juventus pela ponta do Italiano

Roma e Napoli fizeram sua parte e venceram neste domingo, pela 20.ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe da capital visitou a Udinese e teve bastante trabalho, mas conseguiu o magro triunfo por 1 a 0. Já os napolitanos receberam o lanterna Pescara e levaram a melhor com bem mais facilidade, ao fazerem 3 a 1.

Com o resultado, a Roma segue na vice-liderança com 44 pontos, agora a um da Juventus, que, no entanto, tem dois jogos a menos. O Napoli é o terceiro colocado, com 41. Já a Udinese está na 11.ª posição com 25 pontos, enquanto o Pescara segue na lanterna, com nove.

Em Údine, a Roma pressionou no início e marcou logo com 11 minutos o gol da vitória. Strootman recebeu pelo meio e deu lançamento preciso para Nainggolan, que emendou de primeira, cruzado, para marcar um golaço.

A vantagem não diminuiu o ritmo dos visitantes, que tiveram a chance de ampliar cinco minutos depois. El Shaarawy tentou o toque e a bola bateu na mão de Faraoni. O árbitro marcou pênalti, mas Dzeko bateu muito mal e isolou. No segundo tempo, a Udinese se empolgou e saiu para o ataque em busca do empate, mas a Roma soube se segurar.

Já em Nápoles, o Napoli aproveitou a fragilidade do adversário e arrancou no segundo tempo para garantir a vitória. Depois de passar os primeiros 45 minutos em branco, o time da casa precisou de somente um minuto na etapa final para abrir o placar com Tonelli, aproveitando assistência de Jorginho.

Três minutos mais tarde, Zielinski encontrou Hamsik, que ampliou. A vantagem fez o Napoli tirar o pé do acelerador, mas a equipe ainda marcou o terceiro aos 40 minutos, com Mertens. No último lance da partida, o Pescara diminuiu em pênalti cobrado por Caprari, mas já era tarde para uma reação.

No sábado que vem, o Napoli terá a difícil missão de encarar o Milan fora de casa pelo Italiano, enquanto a Roma agora volta as atenções para a Copa da Itália e se prepara para pegar a Sampdoria em casa, na quinta-feira.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste domingo pelo Campeonato Italiano, a quarta colocada Lazio se aproximou dos líderes e chegou aos 40 pontos ao vencer em casa. De virada, com gols de Savic e Immobile, derrotou a Atalanta por 2 a 1, resultado que deixou o adversário na sétima posição, com 35 pontos.

Quem também aproveitou o fato de atuar em casa foi o Sassuolo, que disparou uma goleada por 4 a 1 sobre o desesperado Palermo, mesmo resultado do triunfo do Cagliari sobre o Genoa. Já o Empoli respirou na luta contra o descenso ao bater a Sampdoria por 1 a 0, mesmo atuando fora de casa.