Roma e Sampdoria empatam sem gols pelo Italiano

Com o resultado no jogo deste domingo, que fechou a 16.ª rodada do Italiano, a Roma ficou na quinta posição, com 25 pontos, ainda em boas condições de brigar por uma vaga na Liga dos Campeões. A líder Inter de Milão, porém, já aparece distante, com 36 pontos. A Sampdoria, mesmo com os últimos tropeços, é a sexta colocada, também somando 25 pontos.

Na partida em Gênova, os times pouco fizeram para tirar o zero do placar. A Roma iniciou o jogo com dois brasileiros em campo: Taddei e Juan, que parece recuperado da lesão que o afastou dos últimos jogos da seleção brasileira. No segundo tempo, Júlio Baptista ainda entrou para tentar dar mais movimentação à equipe romana, mas o empate sem gols persistiu no placar.