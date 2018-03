Roma empata com Lazio e o Milan festeja A Roma empatou com a Lazio por 1 a 1, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Olímpico, mas quem fez a festa foi o Milan. Com o resultado no clássico da capital da Itália, o caminho para o título ficou mais livre do que nunca para os milaneses, que lideram com 75 pontos, a quatro rodadas do encerramento. A Roma está em segundo, com 67, e a Juventus, em terceiro, tem 63. O jogo desta quarta foi repetição de encontro do dia 21 de março, suspenso aos dois minutos do segundo tempo por distúrbios. Torcedores haviam invadido o campo para protestar pela morte de um garoto, supostamente assassinado por policiais na porta do estádio. A notícia era falsa, mas mesmo assim a partida, então em 0 a 0, não prosseguiu. Não houve incidentes mais sérios, na repetição, no dia em que se comemorou o aniversário da cidade, segundo a lenda fundada por Rômulo em 753 antes de Cristo. Os 50 mil torcedores que foram ao Olímpico viram confronto equilibrado. A Lazio ficou na frente aos 40 minutos, com gol de Corradi. O empate veio em pênalti que o próprio Corradi cometeu, aos 15 da fase final, e Totti bateu. A Roma teve, pouco depois, chance de virar, com cobrança de falta de Totti que acertou o travessão. O Milan pode comemorar o título por antecipação no fim de semana. Para tanto, basta bater a Udinese, fora casa, e torcer para que a Roma não ganhe do Empoli em seu campo.