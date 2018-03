Roma empata com o Catania e está na final da Copa da Itália

A Roma empatou nesta quinta-feira com o Catânia por 1 a 1 fora de casa, na volta das semifinais da Copa da Itália, e se classificou para a final da competição. No jogo de ida, a equipe da capital havia vencido por 1 a 0 no Estádio Olímpico. O meia Alberto Aquilani abriu o placar para a Roma, de falta, aos 27 minutos do primeiro tempo. O Catania empatou aos 29, com Cristian Silvestri, de cabeça. Na decisão do dia 24 de maio, a Roma vai enfrentar a Inter, que ontem venceu a Lazio por 2 a 0. Será a quarta final de Copa da Itália consecutiva decidida entre as duas equipes. O time da capital italiana venceu na última temporada, enquanto a Inter levou a melhor nos outros dois confrontos.