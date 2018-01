Roma empata e avança na Copa da Uefa A equipe italiana do Roma empatou com o Vardar, da Macedônia, nesta quarta-feira e avançou para a próxima fase da Copa da Uefa. O time italiano garantiu a vaga porque no jogo de ida, em Roma, havia vencido por 4 a 0. O Vardar largou na frente com gol de Srgjan Zaharievski, aos 40 minutos do primeiro tempo. O Roma empatou na segunda etapa, com gol do lateral-direito brasileiro Mancini. Este foi o primeiro gol dele em uma partida oficial pelo Roma. Antes havia marcado no amistoso contra Iraklis Solonika, da Grécia, em julho. O gol de Mancini aconteceu aos 18 minutos do segundo tempo. Após um lançamento, o brasileiro dominou na entrada da área e tocou na saída do goleiro empatando a partida. "Estou contente pela classificação e pelo meu primeiro gol em uma partida oficial pela Roma. Agora é pensar no Parma", disse o jogador de 23 anos, referindo-se ao jogo do próximo domingo pelo campeonato italiano. O time alemão do Hertha Berlim decepcionou e acabou eliminado pelo Groclin Grodzisk, da Polônia. A equipe polonesa venceu por 1 a 0 e como havia arrancado um empate ( 0 a 0) no primeiro confronto, em Berlim, ficou com a vaga. O Hamburgo também foi eliminado hoje. O time alemão perdeu para o ucraniano Dnipro Dnipropetrovsk por 3 a 0. Na partida de ida o Hamburgo havia vencido por 2 a 1 e, no saldo de gols, acabou ficando de fora. O Spartak de Moscou também avançou ao empatar ( 1 a 1) com o Esbjerg, da Dinamarca. (fez 2 a 1 no placar agregado) e o Grazer, da Áustria passou pelo Valerenga, da Noruega, com um empate por 1 a 1. Como o primeiro jogo terminou empatado por 0 a 0, o time austríaco passou pelo critério de gols marcados fora de casa. O espanhol Villarreal sofreu, mas ficou com a vaga. No jogo desta quarta-feira contra o Trabzonspor, da Turquia, na casa do adversário, os espanhóis perderam por 3 a 2, mas como haviam vencido o jogo de ida por 2 a 0, garantiram a classificação.