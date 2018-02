Roma empata e Inter tem chance de disparar na ponta

A Roma decepcionou a sua torcida neste domingo, ao empatar sem gols com o Torino em jogo válido pela 16.ª rodada do Campeonato Italiano, resultado com o qual permite que a líder Inter de Milão aumente sua vantagem caso derrote o Cagliari mais tarde. A equipe da capital italiana não conseguiu impor sua superioridade e ficou no 0 a 0. Veja também: Classificação e resultados Os torcedores esperavam mais da Roma, que apesar de não contar com seu capitão Francesco Totti enfrentava fora de casa um Torino muito inferior tecnicamente e que não sabe o que é vencer há quase dois meses. Quem se destacou pela Roma foi o goleiro brasileiro Doni, que realizou pelo menos três defesas complicadas em jogadas de Bjelanovic. Desta forma, caso a Inter de Milão, do goleiro brasileiro Júlio Cesar, derrote o fraco Cagliari fora de casa, abrirá uma vantagem de 7 pontos frente ao segundo colocado. Além disso, a Roma vê a vice-liderança ameaçada, pois tem apenas um ponto de vantagem sobre a Juventus, que ontem derrotou a Lazio por 3 a 2 com um grande atuação do veterano Del Piero, que marcou dois gols. O retorno do técnico Francesco Guidolin deu nova vida ao Palermo, que bateu com autoridade o Atalanta por 3 a 1. O personagem da partida foi o brasileiro Amauri, do Palermo, que marcou um gol para a cada equipe. O Palermo também foi beneficiado pela derrota de 2 a 0 do último sábado da Udinese para o Catania e pelo empate de 2 a 2 deste domingo entre Sampdoria e Fiorentina. O confronto envolvendo Sampdoria e Fiorentina foi interessante e emocionante. Ambas as equipes ficaram na frente no marcador, mas no fim o atacante italiano Cassano garantiu a vitória da Sampdoria com um gol de cabeça. Quem também só conseguiu somar um ponto nesta rodada foi o Napoli, que ficou no 1 a 1 com o Siena, que abriu o marcador aos 17 minutos do segundo tempo com Frick, mas, dois minutos depois, o uruguaio Mariano Bogliacino deixou tudo igual. Em partidas de equipes que lutam para fugir do rebaixamento, o Empoli e o Genoa ficaram no 1 a 1, enquanto o Parma bateu o lanterna Reggina por 3 a 0.