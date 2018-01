Roma empata e Juventus lidera italiano O empate sem gols entre Roma e Brescia neste domingo pela 23ª rodada do Campeonato Italiano beneficiou a Juventus, que no sábado derrotou a Fiorentina por 2 a 1, e agora lidera o torneio com 47 pontos. A Internazionale passou com facilidade pelo Verona, por 3 a 0, e divide a segunda colocação com a equipe romana, ambas com 46 pontos. Zanetti e Vieri, com dois gols, marcaram para o time milanês. Nos demais jogos de hoje, o Torino derrotou o Parma por 1 a 0, o Perugia bateu o Lecce por 2 a 1, o Piacenza goleou o Venezia por 5 a 0 e o Bologna passou pela Udinese por 1 a 0. Lazio x Chievo completam a rodada no jogo de logo mais à tarde.