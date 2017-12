Roma empata e título já corre risco Ao empatar com o Napoli em 2 a 2, neste domingo, em Nápoles, a Roma dos brasileiros Antonio Carlos, Cafu, Émerson, Marcos Assunção e Aldair perdeu a chance de sagrar-se campeã italiana faltando apenas mais uma rodada para o final do campeonato. O empate também lhe daria o título, caso Juventus e Lazio não tivessem vencido hoje. A equipe de Turim venceu o Vicenza por 3 a 0, no campo do adversário. Mesmo placar alcançado pela Lazio, em casa, diante da Fiorentina. Agora a Roma tem 72 pontos, contra 70 da Juventus e 69 da Lazio. Na última rodada, domingo, a Roma recebe o Parma, a Juventus pega o Atalanta, também em seu campo, e a Lazio sai para enfrentar o Lecce. A 33ª rodada teve ainda os seguintes resultados: Atalanta, 0 x Udinese, 1; Bari, 1 x Inter, 2; Bolonha, 2 x Lecce, 2; Milan, 1 x Brescia, 1; Parma, 1 x Verona, 2; Perugia, 1 x Reggina, 1.