Roma empata na Eslováquia pela Liga Europa A Roma saiu em vantagem no confronto com o Kosice, apesar da reação do time eslovaco na primeira partida do confronto pelos playoffs da Liga Europa. Nesta quinta-feira, jogando em casa, o Kosice empatou por 3 a 3 com a Roma. Com isso, o time italiano ficou mais perto da classificação para a fase de grupos da competição.