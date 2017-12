Roma empata na estréia no Italiano Atual campeã, a Roma tropeçou na sua estréia no Campeonato Italiano 2001/2002. Neste domingo, a equipe dos brasileiros Cafu, Antonio Carlos, Emerson, Lima, Marcos Assunção e Aldair empatou em 1 a 1 com o Verona. O time romano abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo, com o gol do zagueiro argentino Walter Samuel, mas Massimo Oddo deixou tudo igual aos 30 da segunda etapa.