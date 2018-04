Roma encerra série de empates com derrota em casa para a Samp

O torcedor da Roma já estava cansado de tantos empates - foram oito nos últimos nove jogos -, mas não esperava que a sequência fosse desfeita com uma derrota. Nesta segunda-feira, no fechamento da 27.ª rodada do Campeonato Italiano, a equipe romana recebeu a Sampdoria no Estádio Olímpico da capital e perdeu por 2 a 0. De Silvestri e Muriel marcaram.

A derrota é a primeira da Roma no Italiano no ano - o último revés havia sido em 1.º de novembro. Desde o dia 11 de janeiro, entretanto, a equipe praticamente só havia empatado. Nesse meio tempo, conseguiu uma única vitória. O que era uma série invicta, agora virou uma sequência sem vitórias.

Quem comemora é a Juventus, que está com 64 pontos e abriu 14 para a Roma, faltando 11 rodadas para o fim do campeonato. Já a Lazio, que venceu as últimas cinco, chegou aos 49 pontos, um menos que a arquirrival. A Sampdoria, com 45, briga por vaga na Liga Europa contra Napoli (46) e Fiorentina (45).