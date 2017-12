Roma, enfim, joga bem: 4 a 0 no Siena A Roma não está fazendo uma grande campanha no Campeonato Italiano desta temporada, mas está melhorando um pouco sua situação. Neste sábado, jogou bem e conseguiu golear o penúltimo colocado, o Siena, por 4 a 0, no estádio do adversário. Os gols da Roma foram marcados por Totti e Montella (dois gols cada um). Com esta vitória, a Roma chega aos 16 pontos e até os jogos deste domingo ocupa provisoriamente a oitava posição. Já o Siena fica na 19.ª posição, com 11 pontos. No outro jogo deste sábado, o Livorno (11.º, com 16 pontos) perdeu em casa para o Udinese (3.º colocado com 22 pontos) por 2 a 1. Os gols foram de Iaquinta e Di Micheli, para o Udinese, e Lucarelli descontou para o Livorno. A rodada continua neste domingo.