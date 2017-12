Roma está interessada em Washington A Roma está atrás de um centroavante ainda para esta temporada - o mercado italiano para transferências abre quarta-feira e se encerra no dia 31 - e o nome de Washington, da Ponte Preta, é muito comentado no clube italiano. O técnico Fabio Capello tem tido problemas para escalar a equipe devido às seguidas contusões dos atacantes Batistuta, Montella e Delvecchio. Por isso, quer mais um jogador para a posição. Além de Washington, outros nomes são especulados, como o francês Djibril Cissé, do Auxerre, vice-artilheiro do Campeonato Francês com 11 gols ao lado do português Pauleta, o australiano Mark Viduka, do Leeds, e do sueco Ibrahimovic, do Ajax. Washington seria o jogador com mais possibilidades de ser contratado por ser o mais barato entre os quatro (o seu passe está avaliado em cerca de US$ 8 milhões). A seu favor pesam também os gols marcados na temporada. Foi o artilheiro do Campeonato Paulista, com 11 gols, e da Copa do Brasil, com 16, além de ter feito 18 gols no Campeonato Brasileiro. A facilidade de Washington no jogo aéreo também agrada aos italianos. A Roma já tem seis brasileiros: Cafu, Antonio Carlos, Aldair, Émerson, Marcos Assunção e Lima. Principal destaque do Chievo, a maior surpresa do Campeonato Italiano, o brasileiro Eriberto, ex-Palmeiras, desperta interesse de duas grandes equipes italianas: Inter e Juventus. O passe de Eriberto pertence 50% ao Chievo e 50% ao Bologna. O jogador vem se destacando nesta temporada, com grandes atuações pela ala-direita. Mas caso saia negócio, ele seria contratado apenas para o campeonato 2002-2003.