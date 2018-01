Roma faz festa de despedida de Aldair Fidelidade a um clube é sentimento em extinção no futebol, numa época em que jogadores mudam de camisa com velocidade, sob pretexto de que ajem com profissionalismo. Por isso, chamam atenção fenômenos como o de Aldair, que passou os últimos 13 anos de carreira a serviço da Roma. O fecho de ouro dessa relação ocorrerá amanhã à noite, com a festa que o clube italiano oferece ao zagueiro brasileiro, no Estádio Olímpico. "Foi um período importante em minha vida", admite o campeão do mundo em 94 e que desembarcou em Roma após a disputa da Copa de 90. "Tenho ligação sentimental forte com a cidade e com a torcida." Embora tenha decidido encerrar o longo ciclo ?romanista?, o baiano de Ilhéus, 37 anos (faz aniversário em novembro) e revelado pelo Flamengo ainda não pensa em aposentadoria. Depois de curtir as homenagens e as férias, estudará ofertas que garante ter. Uma coisa é certa: não pretende defender equipes italianas. "Não me sentiria bem jogando contra a Roma", alega. Há possibilidade de jogar na Suíça e, pelo menos por enquanto, está afastada hipótese de voltar ao Brasil. "Tenho tempo para decidir." A festa de amanhã, que os italianos chamam de "Aldair day", terá faixas, telão, discursos, placas - todos merecidos. O ponto alto fica por conta do jogo entre Roma (de hoje e de passado recente) x Brasil. Astros como Romário, Bebeto, Roberto Carlos, Ronaldo, Raí, Cafu prometem aparecer.