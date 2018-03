Roma fica a uma vitória do título A Roma recebeu o Milan, neste domingo à noite, no Estádio Olímpico e empatou por 1 a 1, na 32ª rodada e antepenúltima rodada da temporada de 2000-2001. Com isso, manteve a liderança do Campeonato Italiano, mas agora com apenas quatro pontos de vantagem ? 71 a 67 ? sobre a Juventus, que derrotou o Perugia por 1 a 0. A Lazio, com o empate de 1 a 1 com a Inter, em Milão, caiu para o terceiro lugar, com 66. A Roma faz a festa do título se ganhar do Napoli, na penúltima rodada, no dia 10.