Roma fica sem torcida para último jogo do Campeonato Italiano

A Roma não poderá contar com o apoio de sua torcida na última rodada do Campeonato Italiano. Os torcedores do time foram proibidos por autoridades locais de irem à partida contra o Catania, na casa do adversário, por questões de segurança. A sanção tem como motivo a possibilidade de os torcedores incitarem atos violentos, seja qual for o resultado da partida - o clube romano pode sagrar-se campeão ou perder a disputa com a Inter. Para levantar seu quarto título da Série A italiana, a equipe comandada por Luciano Spaletti precisa vencer o Catania e torcer por um tropeço da Inter diante do Parma. Os torcedores do clube de Milão - líder do campeonato com 82 pontos, um a mais que a Roma - não foram proibidos de ir ao Estádio Ennio Tardini, em Parma.