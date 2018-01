Roma ganha do Livorno no Italiano A Roma ganhou do Livorno por 3 a 0, neste domingo, com gols de Montella, Perrotta e Totti. Com isso, a equipe chegou aos 38 pontos no Campeonato Italiano, ainda bem longe do líder Milan, que derrotou o Cagliari no sábado e tem 54. Em outros jogos disputados neste domingo: Atalanta 2 x 0 Bologna, Chievo 0 x 1 Lazio, Palermo 3 x 2 Lecce, Parma 2 x 1 Brescia, Sampdoria 3 x 2 Reggina e Siena 1 x 0 Fiorentina.