Roma ganha e alcança Milan na liderança A Roma está mesmo impossível. Venceu neste domingo o Chievo por 3 a 0 em Verona e assumiu a liderança com 30 pontos ao lado do Milan - leva vantagem no saldo de gols por 24 a 17. Os dois times estão invictos. A vitória foi decidida no segundo tempo, com três gols em cinco minutos. Aos 22, Mancini cruzou e Totti marcou; aos 25, o lateral brasileiro fez o segundo: aos 27, Mancini tocou para Cassano definir o placar.