Roma ganha e lidera sozinha na Itália A Roma assumiu a liderança isolada do Campeonato Italiano após a vitória por 1 a 0, sobre o Modena, em casa. O time da capital italiana, dos brasileiros Mancini e Émerson, chegou aos 33 pontos - três a frente do vice-líder Milan, que teve seu jogo deste domingo, contra o Siena, adiado para 28 de janeiro, por causa da decisão do Mundial Interclubes, em que foi derrotado pelo Boca Juniors, no Japão. O único gol da partida foi marcado pelo meia Totti, logo aos oito minutos, em cobrança de pênalti. Na segunda etapa, a Roma desperdiçou inúmeras chances.