Roma ganha e segue viva no Italiano A Roma ganhou neste domingo do Modena por 1 a 0, fora de casa, com gol de Totti, e manteve a esperança de ainda superar o Milan na luta pelo título italiano. O time está em segundo lugar com 66 pontos, nove a menos que o líder, mas tem uma partida a menos. Na quarta-feira, a Roma jogará contra a Lazio, na partida que foi suspensa há quase um mês por falta de segurança. Se ganhar, ficará a seis pontos. E ainda terá o confronto com o Milan para tentar encostar mais um pouco.