Roma goleia e encosta na líder Juventus A Roma conseguiu uma boa vitória fora de casa e encostou na Juventus, que lidera o Campeonato Italiano com 26 pontos - venceu o Modena no sábado. A equipe da capital chegou aos 24, depois de golear o Bologna por 4 a 0, com gols de Totti, Montella, Panucci e Cassano. Mais cinco jogos aconteceram neste domingo: Ancona 1 x 1 Brescia, Empoli 1 x 0 Parma, Lazio 3 x 1 Perugia, Lecce 0 x 0 Sampdoria e Udinese 1 x 1 Siena. Ainda hoje, o Milan enfrenta o Chievo fora de casa.