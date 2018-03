Roma goleia e fica perto do título O tempo continua quente no Campeonato Italiano, após a realização da 31ª rodada. Os primeiros colocados, Roma, Lazio e Juventus, venceram com facilidade e prometem esquentar o clima ainda mais na próxima rodada. Isso porque a líder Roma pode quebrar um jejum de 18 anos sem título e levantar o scudetto, com duas rodadas de antecedência - a última conquista foi em 1983, quando o time era comandado por Falcão. Outra boa notícia para a Roma é que Antônio Carlos está próximo de renovar contrato. Além do zagueiro, o time conta com outros quatro brasileiros: Cafu, Aldair, Marcos Assunção e Émerson. Após ter sido agredido por torcedores da Lazio, no começo do mês, na saída de um restaurante, o jogador esteve prestes a deixar a Itália. Porém, afirma ter chegado a um acordo com o presidente do clube, Franco Sensi, e acertado sua permanência. O único diferencial é a duração do novo contrato. "O Sensi quer que eu permaneça até o fim de 2003. Minha vontade é a de ficar até 2004," informou Antônio Carlos, de 32 anos, que disputou as últimas cinco temporadas pela Roma. Na partida deste domingo, Antônio Carlos retornou à equipe e contribuiu para a goleada sobre o Bari, fora de casa, por 4 a 1. No entanto, o grande destaque do jogo foi o argentino Gabriel Batistuta. O atacante marcou dois gols e chegou aos 18 na competição. O artilheiro é o ucraniano Andrei Shevchenko, do Milan, com 24. Candela abriu o placar aos 28 minutos. A situação da Roma ficou mais cômoda aos 31, com a expulsão do zagueiro do Bari, Innocenti. Ainda na primeira etapa, Batistuta ampliou, aos 42 minutos. Na segundo tempo, Cafu fez o terceiro, aos 22, e Batistuta o quarto, aos 42. Spinesi fez o gol de honra da equipe da casa, rebaixada à Série B do Italiano. O time romano manteve a liderança da competição, com 70 pontos, cinco a mais que a Lazio e seis à frente da Juventus. E pode sagrar-se campeão na próxima rodada. Precisa vencer e torcer por derrotas dos rivais. A Lazio, com dois gols do argentino Crespo, que soma 23 no torneio, e outro de Castroman, bateu a Udinese, em Florença, por 3 a 1. Fiore, de pênalti, anotou o gol dos mandantes. Já a Juventus, visitou e goleou o Bologna, de virada, por 4 a 1, gols de Trezeguet (2), Tudor e Kovacevic. Signori, de pênalti, abriu o marcador. Outros resultados deste domingo: Atalanta 1 x 1 Regina, Napoli 2 x 0 Verona, Perugia 2 x 2 Brescia e Vicenza 0 x 0 Lecce. Na abertura da rodada, quinta-feira, o Parma, em casa, bateu a Internazionale por 3 a 1 e o Milan foi surpreendido, em Milão, pela Fiorentina: 2 a 1.