Roma goleia e mantém segundo lugar A Roma manteve sua perseguição ao líder Milan na classificação do Campeonato Italiano, ao golear, por 4 a 1, neste domingo, fora de casa, o Parma, em jogo válido pela 23ª rodada. Com este resultado, os romanos somam 53 pontos, contra 55 dos milaneses que ainda jogam neste domingo contra a Lazio, em Roma. Os brasileiros Emerson e Mancini, juntamente com Cassano e Toti fizeram os gols da Roma, que venceu de virada. A Juventus só precisou dos primeiros 45 minutos para construir sua vitória, em Turim, por 3 a 0, diante do Ancona e segue na terceira posição com 52 pontos. O desastre da rodada ficou por conta da Internazionale, que perdeu, em casa, para o Brescia por 3 a 1. Outros resultados: Lecce 1 x 0 Modena, Perugia 4 x 2 Bologna e Sampdoria 1 x 0 Chievo.