Roma joga para se isolar na ponta A Roma pode voltar à liderança isolada do Campeonato Italiano neste sábado, contra o Atalanta, em casa, pela 27ª rodada. A equipe divide a primeira colocação com a Inter, com 43 pontos. A novidade no time poderá ser o atacante argentino Gabriel Batistuta, que sente dores no joelho. ?Está claro que devemos fazer rotação entre os jogadores levando em conta não só as condições físicas, mas também as condições psicológicas. Ele disputam, além do Campeonato Italiano, a Liga dos Campeões?, explicou o técnico Fabio Capello. O desfalque neste sábado será o meia Francesco Totti, que sofreu uma contratura muscular na coxa direita e é dúvida até para o jogo contra o Liverpool, terça-feira, pela Liga dos Campeões. O treinador Capello pensa em escalar três atacantes: Cassano, Batistuta e Montella ? que no jogo passado pelo Campeonato Italiano, contra a Lazio, marcou quatro gols. Outra novidade no time será o brasileiro Marcos Assunção. Ainda repercute na Roma a confusão depois do jogo contra o Galatasaray, quarta-feira, pela Liga dos Campeões. Houve briga entre os jogadores das duas equipes na saída de campo. O volante brasileiro Lima teria sido o pivô da confusão ao provocar os jogadores turcos. Os atletas da Roma alegam que foram vítimas de racismo. O caso será analisado pela Uefa, entidade que comanda o futebol na Europa. Capello demonstra muita preocupação. Batistuta também se envolveu na briga. ?Nesses casos, a Uefa se caracteriza por ter muito rigor nas punições. Jogadores experientes como Batistuta e Lima não deveriam agir da forma que agiram. Eles se equivocaram e agora correm riscos. O que eles deveriam fazer era exatamente o contrário, ou seja, evitar se envolver nesse tipo de confusão?, afirmou o treinador da Roma. ?Nunca pensei que pudesse acontecer isso. Mas é devido à tensão que envolve equipes italianas, espanholas, turcas?. A Uefa dará um parecer dia 22. Outros jogos do Campeonato Italiano acontecem domingo: Brescia x Lazio, Chievo x Venezia, Fiorentina x Bologna, Juventus x Verona, Lecce x Inter, Perugia x Parma, Udinese x Piacenza e Milan x Torino.