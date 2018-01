Roma: jogo suspenso na Copa da Itália A Roma mais uma vez não poderá jogar no Estádio Olímpico em razão do mau comportamento de sua torcida nas arquibancadas em Siena. Nesta terça-feira, o Conselho Disciplinar da Liga Profissional decidiu suspender o jogo de ida da equipe nas quartas-de-final da Copa da Itália contra a Fiorentina, no próximo dia 26. Um campo neutro deve ser designado pela entidade para a partida. Na semana passada, torcedores exaltados lançaram objetos e fogos de artifício no campo do Siena, na partida de volta das oitavas-de-final do torneio. Isso porque o time goleou o adversário por 5 a 1.