Roma larga na frente da Inter de Milão na semifinal da Copa da Itália

ROMA - Em posição intermediária no Campeonato Italiano - está em sétimo lugar e longe da zona de classificação às competições europeias -, a Roma mostra maior poder de fogo e interesse na Copa da Itália. Nesta quarta-feira, a equipe da capital italiana largou na frente na semifinal ao derrotar a Internazionale por 2 a 1, no estádio Olímpico, em Roma.

Para se classificar à decisão da Copa da Itália, que acontecerá em 26 de maio e dará uma vaga à próxima edição da Liga Europa, a Roma jogará agora por um empate no duelo da volta, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, no dia 17 de abril. Já a Internazionale joga por uma vitória por 1 a 0 para avançar. Um novo 2 a 1, desta vez para o time de Milão, a partida irá para a prorrogação e, se necessário, decisão por pênaltis.

Em campo, a Roma foi bem superior no primeiro tempo. O problema é que repetiu um erro que tem lhe custado muitos pontos no Campeonato Italiano: perdeu chances claras para marcar. Construiu 2 a 0 em pouco mais de meia hora, com gols de Florenzi e Destro, e poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem mais folgada. Mas falhou nas finalizações e, para piorar, levou um gol do atacante argentino Palacio, aos 44 minutos, em uma desatenção do miolo de zaga formado pelo ex-corintiano Marquinhos e pelo argentino Burdisso.

Na segunda etapa, o jogo caiu de produção e poucas oportunidades de gol foram criadas pelas equipes. Na outra semifinal, Juventus e Lazio ficaram no empate por 1 a 1, na última terça, em Turim. O jogo da volta, em Roma, acontecerá já na próxima terça por causa da participação das duas equipes nas competições europeias desta temporada.