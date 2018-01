Roma lidera Campeonato Italiano No único jogo da 24.ª rodada do Campeonato Italiano neste sábado, a Roma venceu o Perugia por 1 a 0 e assumiu a liderança provisória do torneio com 49 pontos. O gol romano foi marcado por Montella. Neste Domingo, Inter de Milão, com 46 pontos e Juventus, com 47, podem assumir a liderança do campeonato. Saiba os jogos de amanhã: Atalanta x Lazio, Bologna x Verona, Chievo x Brescia, Fiorentina x Lecce, Inter x Udinese, Piacenza x Parma, Torino x Juventus, Venezia x Milan.