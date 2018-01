Roma mantém vantagem no Italiano A Roma derrotou o Lecce por 1 a 0, neste domingo, e manteve a vantagem de seis pontos na liderança do campeonato Italiano. O zagueiro argentino Walter Samuel marcou o gol que garantiu a vitória aos 24 minutos do segundo tempo. A Roma tem agora 45 pontos, contra 39 da Lazio e 37 da Juventus. As duas equipes que tentam alcançar a líder também venceram por 1 a 0 na rodada deste domingo. A Lazio, jogando como visitante, bateu o Perugia com um gol do argentino Diego Simeone. A vitória da Juve sobre o lanterna Bari também foi no campo adversário e o atacante Del Piero foi quem marcou para a equipe de Turim. As demais equipes estão longe dos três primeiros. O Atalanta de Bargamo é quarto colocado com 31 pontos, depois de empatar em casa com o Vicenza, por 1 a 1. Logo atrás, com 29 está o Parma, que venceu Brecia por 3 a 0. No outro jogo deste domingo, Reggina e Fiorentina empataram por 1 a 1. A rodada será encerrada à noite com Napoli e Internazionale, que lutam para sair da crise (veja notícia relacionada).