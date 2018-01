Roma na semifinal da Copa da Itália Com dois gols do volante Emerson e um de Cafu, a Roma goleou o Vicenza por 6 a 3 e agora vai enfrentar a Lazio na semifinais da Copa da Itália. A equipe da capital italiana, jogando diante de sua torcida no estádio Olímpico, precisava apenas de um empate para se classificar, já que havia vencido a primeira partida por 2 a 1. Outro destaque do time romano foi Marco Delvecchio, que balançou três vezes as redes adversárias. Schwoch, Veronese e o brasileiro Jeda marcaram para o Vicenza. Nesta quinta-feira, a Juventus precisa reverter a desvantagem de 2 a 1 diante do Perugia, que joga em casa.