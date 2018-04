Roma não defenderá título da Copa SP A equipe do Roma, campeã da Copa São Paulo do ano passado, não vai lutar pelo bicampeonato em 2002. O time, que transferiu-se para Apucarana, no Paraná, após a conquista do título, mudou o rumo de seu trabalho e a meta de revelar jogadores para negociá-los com outros clubes foi substituída por um trabalho para disputar a primeira divisão do Campeonato Paranaense. O presidente do Roma, João Wilson Antonini, o Kiko, admite que não chegou a ter um retorno financeiro razoável com a conquista da Copa. Cinco jogadores do time campeão - Tiago, Marcos, Daniel, Caldeira e Fefinho - foram para o Santos, enquanto Alex Sorocaba fez parte do time do Corinthians, tudo de graça. "A idéia era a de ter um retorno se aparecesse um clube interessado na compra do passe dos jogadores, mas isso infelizmente não aconteceu", explicou o dirigente. Mas nem tudo foi prejuízo. O dirigente explica que saiu de Barueri, onde estava em 2001, porque o convênio com a prefeitura da cidade não foi renovado. "Mas com a conquista da Copa, recebemos uma proposta para nos transferir para Apucarana." No Paraná, segundo Kiko, a sorte começou a mudar. "Nosso time começou disputando a Série A3 do Campeonato Paranaense, mas, como houve desistência de alguns times da A2, acabamos sendo convidados para subir de divisão." Em campo, o time obteve bons resultados: terminou o estadual em terceiro lugar e, em 2002, vai disputar a Série A1, a segunda divisão do futebol paranaense. "Se apresentarmos um bom desempenho e ficarmos entre os primeiros, poderemos disputar a divisão principal no ano que vem", afirma Kiko, ressaltando que a recente conquista do Campeonato Brasileiro pelo Atlético-PR colocou o futebol do Paraná em alta. O presidente do Roma diz que gostaria de disputar a Copa São Paulo, porém o clube não preenche os requisitos exigidos pelos organizadores para fazer parte do evento. "Não podemos participar do torneio porque a regra determina que, para um clube de fora do Estado de São Paulo fazer parte da competição, é preciso que ele esteja estabelecido na respectiva cidade há pelo menos três anos", explica. "E para montar uma segunda estrutura em um segundo Estado ficaria muito caro", avalia.