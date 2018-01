Roma não libera Emerson para o Real O Real Madrid fez uma proposta milionária ao Roma para contar com o volante Emerson na próxima temporada. O time de Ronaldo e Roberto Carlos ofereceu US$ 22 milhões para ter o jogador brasileiro de 26 anos. E ainda deu outra alternativa: uma quantia menor em dinheiro e mais o passe do meio-campista argentino Cambiasso. Os dirigentes italianos foram taxativos: ?Não está à venda.?