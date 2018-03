Roma passa à final da Copa da Itália A Roma derrotou a Udinese por 2 a 1, nesta quinta-feira, em Údine, e conseguiu a classificação para a decisão da Copa da Itália. No primeiro duelo, no estádio Olímpico de Roma, a partida terminou empatada por 1 a 1. O brasileiro Mancini abriu o placar para o time romano no primeiro tempo. Na segunda etapa, Di Natale empatou para a Udinese e Totti fez o gol da classificação da Roma. O adversário na decisão da Copa da Itália será a Inter de Milão. Os jogos acontecerão nos dias 12 e 15 de junho.