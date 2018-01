Roma pede novo jogo com Liverpool Os dirigentes da equipe da Roma entraram com um recurso na Uefa, pedindo a anulação da partida contra o Liverpool, da Inglaterra, pela Copa da Uefa. A alegação é de que durante a partida, o árbitro José Garcia Aranda arrependeu-se da marcação de um pênalti a favor do time italiano, que venceu a partida por 1 a 0, mas foi desclassificado da competição por ter perdido por 2 a 0 o jogo de ida. As chances de remarcação do confronto são praticamente nulas.