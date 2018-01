Roma perde de novo e entra em crise A Roma tende a transformar-se no Palmeiras da Itália. Assim como o tradicional clube brasileiro, a equipe de Cafu e Emerson está sem rumo, no início da temporada de 2002-03. A má fase tornou-se mais acentuada neste domingo, com a terceira derrota em oito dias - desta vez por 2 a 1, de virada e em casa, diante do modesto Modena, pelo Campeonato Italiano. A torcida protestou, vaiou e deixou o estádio Olímpico prometendo novas manifestações para amanhã, na reapresentação dos jogadores. Os romanos viveram semana de muita tensão. O clima ficou carregado com os 2 a 1 para o Bologna, na abertura do Campeonato Italiano. Depois, tornou-se preocupante, com os 3 a 0 para o Real Madrid, também no Olímpico, pela Liga dos Campeões. Na sexta-feira, uma ?comissão? de torcedores esteve no Centro de Treinamentos em Trigória, pressionou atletas e garantiu que o tempo "ficaria quente" se houvesse novo tropeço. E a decepção veio. Totti, de pênalti, aos 5 minutos do primeiro tempo, deu a impressão de que a Roma venceria. Mas Milanetto, também de pênalti, aos 45, e Sculli aos 22 do segundo, tumultuaram a vida da Roma diante de seu público.