Roma perde, mas mantém liderança A Fiorentina desencantou. Depois de 10 rodadas sem vitória, a equipe de Florença derrotou o Roma por 3 a 1 nesta segunda-feira, na partida que fechou a 25ª rodada do Campeonato Italiano. Esta foi a primeira vitória do técnico Roberto Mancini desde que substituiu o turco Fatih Terim. Os gols da Fiorentina foram marcados por Enrico Chiesa (2) e Candela (contra). Emerson marcou o único gol da equipe romana. Apesar da derrota, a terceira na temporada, o Roma continua líder do Campeonato Italiano. Tem 58 gols, seis a mais que o Juventus, o segundo colocado. Lazio ocupa a terceira posição com 46 e o Parma é o quarto, com 40. Por causa da forte chuva em Roma, sábado, a partida entre Lazio e Parma foi transferida para o dia 18 de abril. Veja a classificação: 1 - Roma (58), 2 - Juventus (52), 3 - Lazio (46), 4 - Parma (40), 5 - Atalanta (40), 6 - Inter de Milão (38), 7 - Milan (37), 8 - Bologna (36), 9 - Fiorentina (33), 10 - Udinese (32), 11 - Perugia (31), 12 - Lecce (29), 13 - Brescia (25), 14 - Vicenza (25), 15 - Napoli (24), 16 - Verona (24), 17 - Reggina (20), 18 - Bari (19).