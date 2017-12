Roma perde na Turquia pela Copa da Uefa A equipe da Roma começou muito mal a terceira fase da Copa da Uefa. Jogando na Turquia nesta quinta-feira, o time romano perdeu para Gaziantepspor por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Yusuf Simsek, aos 19 minutos do primeiro tempo. Agora, para chegar às oitavas-de-final da competição, os italianos precisam vencer o jogo da volta, marcado para a próxima quarta-feira, em Roma, por dois gols de diferença. O Mallorca, da Espanha, se deu melhor como visitante. Foi a Moscou e goleou o Spartak por 3 a 0. O Bordeaux, da França, também fez o dever de casa e venceu o Groclin Grodzisk (POL) por 1 a 0. O Newcastle (ING) decepcionou e ficou no empate por 1 a 1 com a equipe norueguesa do Valerenga Oslo.