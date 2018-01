Roma pode ter que devolver reforços A alegria de Taddei por ter assinado contrato com a Roma pode ter chegado ao fim e ele provavelmente terá de voltar ao Siena. A Fifa puniu a Roma com a proibição de contratar jogadores por um ano - o clube foi considerado culpado de ter aliciado o zagueiro francês Mexes, que era do Auxerre, no ano passado - e nos próximos dias deverá confirmar que as contratações feitas depois do final da última temporada não têm validade. A informação foi publicada nesta quinta-feira pelo jornal La Gazzetta dello Sport, que assegura que o clube não poderá inscrever Taddei, Bovo, Nonda e Kuffour. A Roma tenta argumentar que fechou essas contratações antes de a Fifa anunciar a punição, mas esse argumento não será aceito. Durante um ano, a Roma só poderá vender jogadores. Comprar, nem pensar. O prazo para inscrever jogadores nos campeonatos europeus termina no dia 31 de agosto. Isso significa que Taddei tem um mês para se transferir para outro clube - a Inter chegou a cogitar sua contratação antes que ele acertasse com a Roma e pode voltar à carga. Ele não quer continuar no Siena.