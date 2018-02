Roma poupa titulares e ajuda o Real O Real Madrid precisa vencer a Roma, nesta quarta-feira, para seguir na Liga dos Campeões da Europa. A missão seria muito complicada não fosse a situação que vive o clube italiano. Afinal, já está eliminado da competição e irá poupar vários titulares na partida que acontece estádio Olímpico. Com 8 pontos, o Real está em terceiro lugar do grupo B. O líder é o Dinamo de Kiev, que tem 10 e enfrenta o Bayer Leverkusen, outro com 8 pontos, também nesta quarta-feira. Apenas os 2 primeiros colocados da chave avançam para a próxima fase e o time espanhol, o maior vencedor da história da Liga dos Campeões, pode passar o vexame de ser eliminado na fase inicial. Mas a Roma, já eliminada com apenas 1 ponto, não deve oferecer grande resistência ao Real. O técnico Luigi Del Neri, mais preocupado com o Campeonato Italiano, não convocou os três principais jogadores do elenco para esta partida: Totti, Cassano e Montella. Outros atletas importantes como Panucci, Dacourt e Tomassi também estão fora. Para melhorar ainda mais a situação do Real, a partida desta quarta-feira, no estádio Olímpico, em Roma, terá os portões fechados, sem a presença de público. A razão disso é a punição que o clube italiano sofreu por uma agressão ao árbitro Anders Frisk ainda na primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa.