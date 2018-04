Roma pune atacante Osvaldo por agredir companheiro

O desentendimento entre os dois começou ainda em campo, na derrota por 2 a 0 diante da Udinese, na última sexta-feira, pelo Campeonato Italiano. Eles discutiram durante a partida e, já no vestiário, Lamela teria atirado uma garrafa em Osvaldo, que, irritado, agrediu o companheiro com socos.

No último domingo, os dois participaram do treinamento da equipe e pediram desculpas aos outros atletas. Mesmo assim, o técnico Luis Enrique fez questão de pedir à diretoria a punição de Osvaldo. Com a suspensão, ele ficará de fora da partida da Roma diante da Fiorentina no próximo domingo.

Osvaldo vivia uma boa fase na equipe da capital italiana e chegou a ser convocado pelo técnico Cesare Prandelli para a seleção da Itália no mês passado, mas não vinha conseguindo fazer a Roma se destacar. O time é apenas o sexto colocado no Campeonato Italiano, com 17 pontos, oito atrás da líder Juventus.