Roma quer contratar Rafael, do Santos, até o início de junho

SÃO PAULO - O goleiro Rafael pode deixar o Santos depois do Campeonato Paulista. Ele interessa muito à Roma, e o fato de ter passaporte europeu facilita a transação porque ele não ocuparia uma vaga de jogador extracomunitário (sem nacionalidade de um país integrante da União Europeia) no elenco.

O agente do jogador, Paulo Affonso Neves, e o advogado Lucio di Cesare estão autorizados pela Roma a conversar com o Santos. Eles já informaram aos dirigentes que o clube italiano tem interesse em Rafael, e pretende fazer uma proposta oficial depois da final da Copa da Itália (dia 26, contra a Lazio). O valor a ser oferecido girará em torno de 4 milhões (R$ 10,4 milhões) a 5 milhões (R$ 13 milhões).

A expectativa do clube romano é fechar a contratação no máximo até a primeira semana de junho. Os três goleiros do elenco (o holandês Stekelenburg, o romeno Lobont e o uruguaio Goicoechea) deverão ser negociados, e a ideia da diretoria é que Rafael chegue para ser o dono da posição.

O santista interessa a clubes italianos desde que foi titular na conquista da Libertadores de 2011. O Palermo esteve muito próximo de contratá-lo naquele ano.

Rafael foi o escalado para falar com a imprensa nesta quinta-feira no CT Rei Pelé. E as perguntas se concentraram em dois temas: o segundo jogo da final do Campeonato Paulista e o interesse do Barcelona em fechar o quanto antes a contratação de Neymar. Ele garante que o atacante está com a cabeça tranquila apesar da enxurrada de notícias sobre sua provável saída.

"O Neymar tem a cabeça boa, e o comportamento dele nesses últimos dias não mudou nada. Nem tocamos nesse assunto com ele, isso é coisa da diretoria. O nosso foco é conquistar o título paulista domingo."

Embora tenha sido o herói do time nas decisões por pênaltis contra Palmeiras e Mogi Mirim, Rafael espera que tudo se resolva nos 90 minutos.

"Vamos correr muito para conseguir o resultado no tempo normal. Agora, se for para os pênaltis, estaremos preparados. Pênalti não é sorte, é preparação."