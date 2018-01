Roma quer tirar Adriano do Parma A Roma chegou à conclusão que se não fortalecer seu ataque, apesar da presença de Francesco Totti, vice-artilheiro do campeonato italiano com 10 gols (Vieri, da Inter, é o primeiro com 12) terá sérias dificuldades para reverter sua posição na tabela - atualmente é o oitavo colocado - e entrar na briga pelo título. Para tanto, anunciou hoje interesse pelo atacante brasileiro Adriano, que joga no Parma. Adriano, de 22 anos, ainda tem contrato com a Inter, que o contratou ao Flamengo. Jogou um ano no Milan antes de ser emprestado, sucessivamente, a Fiorentina e Parma.