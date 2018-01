Roma reage e vence no Italiano Depois de três derrotas consecutivas, a equipe do Roma enfim, conseguiu reagir no Campeonato Italiano. Jogando em casa, a equipe venceu o Bolonha por 3 a 1 neste sábado e subiu para a sétima colocação no Campeonato Italiano. O time romano teve o domínio da partida e abriu a contagem aos 35 minutos do primeiro tempo com Montella. O Bolonha tentou uma reação e chegou ao empate através de Signori, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, no entanto, o Roma ampliou com gols Delvecchio e Cassano. No outro jogo deste sábado, o Brescia goleou o Piacneza por 4 a 1. A 19ª rodada do Italiano será completada neste domingo com os seguintes jogos: Torino x Inter; Milan x Modena, Atalanta x Juventus, Chievo x Lazio, Empoli x Como, Reggina x Perugia e Parma x Udinese.