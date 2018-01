Roma retorna para casa com o moral no chão após goleada A delegação da Roma retornou nesta quarta-feira à capital italiana com o moral no chão após a humilhante goleada de 7 a 1 que sofreu do Manchester United em partida válida pelas quartas-de-final da Liga dos Campeões. "Nos sentimos profundamente amargurados e sentimos, sobretudo, pelo público que confiava em nós. Sentimos por nós mesmos e por todo o trabalho realizado. O 7 a 1 demonstra que nos equivocamos em algo e eu me incluo nesta culpa também", declarou nesta quarta Luciano Spalletti, treinador da Roma. No entanto, o comandante da equipe da capital italiana espera que seus jogadores não se deixem abater, mas que tirem algo de positivo da derrota. "Esperamos que esta derrota nos estimule a crescer", afirmou Spalleti, que mesmo completou dizendo que sua equipe mostrou "muita inexperiência em campo". Agora, a Roma volta a se concentrar no Campeonato Italiano, competição na qual ocupa a vice-liderança, a 18 pontos do líder, a Inter de Milão. Já a imprensa italiana publicou nesta quarta que a derrota de 7 a 1 para o Manchester foi um "pesadelo" e um "traumático adeus" para o clube.